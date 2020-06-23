   Купить лестницу в дом на второй этаж и выше - Изготовление лестниц на заказ
меню
+7 (345) 270-22-33 заказать бесплатный расчет
11
лет
на рынке
+
1000
изготовленных лестниц
5
лет
гарантии
+
1051
довольных клиентов

Выбираете лестницу в дом?

В нашем новом салоне самый
большой выбор лестниц в Тюмени,
приходите посмотреть и выбрать
лестницу на свой вкус

смотреть наши работы

Услуги

Изготовление и монтаж лестницы под ключ
Изготовление каркаса
Отделка лестницы с готовым каркасом
Лестница в дом

Наши работы

Смотреть все работы

Хотите заказать лестницу?

Не знаете с чего начать?
Напишите нам, наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки и проконсультируют по всем вопросам абсолютно бесплатно
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Мы в Instagram

Лого белый

Заказ консультации специалиста

[contact-form-7 id=”3421″ title=”Лестницы из нержавейки заказ проф”]